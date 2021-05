Alimente „nicht benötigt": Bill und Melinda Gates haben keinen Ehevertrag

© Ron Sachs / CNP /MediaPunch via www.imago-images.de

Washington – Microsoft-Gründer Bill Gates und Noch-Ehefrau Melinda sollen laut Medienberichten keinen Ehevertrag haben. Das Ehepaar, das am Montag seine Scheidung per Twitter bekannt gab, soll stattdessen eine Trennungsvereinbarung unterschrieben haben. Darin ist laut dem US-Magazin People die Aufteilung des Vermögens der beiden geregelt.

Im Scheidungsantrag von Melinda Gates, der im King County im US-Bundesstaat Washington eingegangen ist, erklärt die Noch-Ehefrau des Milliardärs, dass die Ehe „unwiederbringlich kaputt" sei. Sie bittet das Gericht, die Ehe aufzulösen und die Trennung zu akzeptieren. Eine Unterhaltszahlung des Ehepartners werde „nicht benötigt", heißt es in dem Dokument weiter. Im April 2022 soll das Paar für den Scheidungstermin vor Gericht erscheinen.

In dem Statement zu ihrer Scheidung gaben Bill und Melinda Gates an, die Arbeit für ihre Organisation „Bill & Melinda Gates Foundation" fortführen zu wollen. Das Paar glaube jedoch nicht länger daran, „dass wir als Paar zusammen weiterwachsen können in dieser kommenden Phase unseres Lebens". Bill und Melinda Gates hatten 1994 geheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder: den 21-jährigen Sohn Rory und ihre beiden Töchter, die 18-jährige Phoebe und die 25-jährige Jennifer.