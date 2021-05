Tirols ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf tritt zurück

Innsbruck – Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf hat am Dienstag ihren Rücktritt angekündigt. In einer persönlichen Erklärung teilte sie mit: "Bereits nach der Landtagswahl 2018 habe ich für mich persönlich beschlossen, dass ich zur Halbzeit der Legislaturperiode in den Landtag wechseln werde." Dies sei mit Landeshauptmann Platter bereits zu Beginn der Periode so besprochen worden.