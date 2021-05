„W:Orte“-Lyrikfestival: Grenzüberschreitendes Gipfeltreffen in Wort und Klang

Innsbruck – Literaturfestivals gibt es auch in Österreich viele. Reine Lyrik-Festivals hingegen sind eher selten. Und ein Lyrik-Festival mit Hausorchester gibt es nur in Innsbruck.

Seit seiner zweiten Auflage 2016 arbeitet das Lyrikfestival „W:Orte“ mit dem Tiroler Kammerorchester Innstrumenti zusammen. Bislang wurden unter anderem Texte von José F. A. Oliver, Barbara Hundegger und Raoul Schrott vertont. Zum Abschluss des diesjährigen Festivals kommen am 12. Juni Gedichte der hochdekorierten deutschen Lyrikerin Anja Utler auf die Bühne des Tiroler ORF-Landesstudios. Ob dann auch Publikum zugelassen werden kann, ist noch unklar.

Der Rest des Festivals – es beginnt am kommenden Dienstag, 11. Mai, mit der Präsentation von Erika Wimmer Mazohls Gedichtband „Das zweite Gesicht“ – wird online übertragen. Die Veranstaltungsorte, das Literaturhaus am Inn, die Buchhandlung Wagner’sche und die Villa Schindler in Telfs, werden dafür zu Studios. Manche Autorinnen und Autoren, etwa die Schweizerin Eva Maria Leuenberger oder Alexandru Bulucz aus Deutschland werden zugeschaltet.