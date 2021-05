Übung am Kaiserlift: Kufsteiner Bergretter für Ernstfall gerüstet

Kufstein – Um den Kufsteiner Kaiserlift in Betrieb zu nehmen, ist jedes Jahr eine Übung der Bergrettung vorgeschrieben – Pandemie-bedingt fand jene in diesem Jahr in kleinerem Rahmen als die Jahre zuvor statt.

Zur Bergung seilt sich ein Bergretter mittels eines selbstfahrenden Liftbergesystems entlang des Trageseils von der jeweils höher gelegenen Stütze zum Patienten in seinem Liftsessel ab, sichert diesen in einem Personenbergegurt und lässt ihn per Seilbremse zu Boden hinab. Auch heuer klappte die Übung wieder wie am Schnürchen.