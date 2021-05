TT-Leitartikel zu Gewalt an Frauen: Fünf Minuten nach zwölf

Es ist fünf Minuten vor zwölf. Dieses Bild wird gerne verwendet, um auf die Dringlichkeit bestimmter Themen aufmerksam zu machen. Geht es um die Gewalt gegenüber Frauen – nicht in irgendeinem afrikanischen Land, auch nicht in einem südamerikanischen, sondern in Österreich –, dann ist es aber bereits fünf Minuten nach zwölf.