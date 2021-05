Ehepaar in Wien tot in Wohnung aufgefunden

Wien – In Wien ist ein Ehepaar tot in einer Wohnung aufgefunden worden, berichtete eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch der APA. Die Ermittler gehen ersten Informationen zufolge von Mord und Selbstmord aus – aufgrund einer längeren Erkrankung der Frau und da ein Abschiedsbrief gefunden worden sei. Weitere Details lagen vorerst nicht vor. (APA)