Causa HG Pharma: Herwig zieht sich zurück, Platter beauftragt Prüfung

Innsbruck ‒ Der im Zuge der Abwicklung von PCR-Tests für das Land Tirol schwer unter Beschuss geratene Chef bzw. Gründer der Firma HG Pharma, Ralf Herwig, zieht sich vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurück. Die Entscheidung, wie es mit der noch bis Ende Juni laufenden Zusammenarbeit des Landes mit seiner Firma weitergehe, liege beim Land, so Herwig. Bisher wurden 220.000 PCR-Tests in Tirol durchgeführt.

Er habe die Entscheidung "aufgrund der Turbulenzen um meine Person" getroffen, meinte der Wiener Urologe. Es würden einfach falsche Berichte in die Welt gesetzt, die jeder Grundlage entbehren würden. "Es hat keine falsch positiven Tests gegeben. Alles, was es gegeben hat, waren PCR-Vorwarnungen, die dann von der Akademie der Wissenschaften bestätigt werden oder nicht. Das ist ein ganz normaler Vorgang", erklärte Herwig. Die Qualität der Tests sei einwandfrei, dies sei auch mehrfach national wie international bestätigt und überprüft worden.

Ob das Land Tirol weiter mit der HG Pharma zusammenarbeiten wird, blieb vorerst noch offen. "Es werde keine Zusammenarbeit mit Herwig mehr geben", betonte am Mittwoch LH Günther Platter. Er habe eine Neuaufstellung beauftragt. Auf die Frage, ob es politische Konsequenzen geben solle, meinte Platter: Er habe eine genaue Prüfung beauftragt und erwarte dazu einen Bericht.

"Das Vertrauen in Ralf Herwig war angesichts der Begleitumstände nicht mehr gegeben", kommentiert der Grüne Gesundheitssprecher Gebi Mair die Beendigung der Zusammenarbeit des Landes mit Herwig. "Wir erwarten weiterhin volle Kooperation und Transparenz bei der Aufklärung der aufgetretenen Fragen. Mit unserer Forderung nach einem 'Plan B' für die PCR-Testungen im Land Tirol sehen wir uns damit auf dem richtigen Weg", so Mair.

Die Vergabe des Tiroler Auftrags für PCR-Tests im Wert von acht Millionen Euro an die HG Pharma hatte für massive Kritik gesorgt, weil unter anderem gegen den Firmengründer ein Verfahren wegen mutmaßlicher Behandlungsfehler läuft. Er muss sich deshalb am Freitag am Wiener Straflandesgericht wegen schwerer Körperverletzung und Betruges verantworten und darf derzeit nicht als Arzt praktizieren. (TT.com, APA)