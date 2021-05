Bewaffneter 38-Jähriger sorgte für Cobra-Einsatz in Innsbruck

Innsbruck – Großer Polizeieinsatz am Mittwoch in Innsbruck: Bei der Exekutive gingen zu Mittag mehrere Notrufe ein, dass ein Mann in der Maria-Theresien-Straße mit einer Schusswaffe hantiere bzw. diese gerade durchgeladen habe. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra zum Tatort geschickt.