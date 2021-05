Nach Mattle-Wechsel: Suche nach neuem Bürgermeister in Galtür hat begonnen

Galtür ‒ Die Nachricht hat auch in Galtür für einige Turbulenzen gesorgt. Mit dem Wechsel von Bürgermeister Toni Mattle in die Landesregierung verliert die Gemeinde ihren langjährigen Chef. Vizebürgermeister Hermann Huber wird die Amtsgeschäfte nun interimistisch übernehmen, der Rücktritt Mattles sei noch nicht erfolgt, betonte er. Damit ist aber wohl in Kürze zu rechnen.