Einbrecher stiegen in Mittewalder Geschäft und Kindergarten ein

Mittewald – In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Geschäft in Mittewald ein. Die Unbekannten stahlen Bargeld – der Betrag liegt bei mehr als 1000 Euro. Anschließend stiegen die Täter in den angrenzenden Kindergarten ein. Hier durchsuchten sie mehrere Taschen an der Kindergarderobe, zwei nahmen sie mit. Bargeld erbeuteten sie hier laut Polizei offenbar nicht. (TT.com)