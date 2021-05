Restauriertes Mosaik: Stein für Stein zum Jubiläum in Kitzbühel

Kitzbühel – „Fälschlicherweise wird er ja als Sparkassenplatz bezeichnet, was wir aber gerne so hinnehmen“, sagte Kitzbühels Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Franz Stöckl gestern bei der Eröffnung des restaurierten Mosaiks in der Kitzbüheler Vorderstadt. Die Sparkasse hat die Arbeiten finanziell unterstützt.