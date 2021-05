Kleingartenanlage in Innsbruck-Arzl: „Verkehrschaos ist vorprogrammiert“

Innsbruck – Scharfe Kritik an der Verkehrssituation rund um die Kleingartenanlage am Moserfeldweg in Innsbruck-Arzl kommt von Anrainern und der Liste Fritz. Die Stadtregierung habe ÖVP-Klubobmann Christoph Appler hier 46 neue Gartenhäuschen auf ca. 7000 m2 genehmigt – mit nur 23 Parkplätzen und ohne Verkehrskonzept, so GR Tom Mayer und LA Markus Sint.