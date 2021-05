Hohe Aufklärungsquote: Polizei Imst setzt auf Präventionsarbeit

„Niemand würde auf die Idee kommen, sein Handy vor einem Lokal in ein Körbchen zu werfen, das für jedermann zugänglich ist“, mahnt Juen eine größere Sorgfalt und Achtsamkeit ein. Dies betreffe auch den österreichweiten „Trend“ zu vermehrter Cyber-Kriminalität. „Für einen Bagger, der vorab nicht begutachtet wurde, gleich zwischen 10.000 und 50.000 Euro online zu überweisen, zeugt ebenfalls davon, dass sich Leute zu sorglos im Internet bewegen“, so der Polizei-Kommandant. Die Internetbetrüger würden immer dreister und einfallsreicher. Bei dubiosen Angeboten an Online-Liebe und -Beziehung seien Männer und Frauen gleichermaßen gefährdet, auf eine persönlich adressierte E-Mail hereinzufallen.

Was die Suchtmitteldelikte angeht, so wolle man sich auch in Imst um häufigere Schwerpunktkontrollen und das dafür nötige Personal bemühen. Ebenfalls werde man sich in der Jugendpräventionsarbeit verstärkt engagieren. Ansonsten sei man personell sehr gut aufgestellt im Bezirk und könne sogar fallweise in anderen Bezirken aushelfen. „Imst hat aktuell keine Außengrenze, die offen ist“, weiß Juen. Gefordert sei man jedoch in Sachen „Corona-Kontrollen“, genauer gesagt müsse man Quarantäne-Kontrollen von Einreisenden, Positiven oder als K1-Person Identifizierten durchführen. Wochentags sei das Bundesheer im Unterstützungseinsatz bei den Ausreisetestpflicht-Kontrollen in Längenfeld tätig, vermerkt Juen als positiv. (top)