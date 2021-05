Coronavirus sorgt für Fragen und Dynamik im Flugplan ab Memmingen

Plätze in dieser Maschine sind nicht buchbar. Der neue deutsche Regierungsfliege­r, die A350 „Kurt Schumacher“, war im Zuge einer Übung der Luftwaffe zu Gast am Flughafen Memmingen.

Memmingen – Wieder einmal an der Algarve oder der Costa Brava die Sonne genießen oder auf Mallorca in die Radsaison starten, griechischen Wein auf Kreta trinken oder die historischen Stätten Siziliens besuchen: Wonach sich viele sehnen, könnte schon bald Wirklichkeit werden.

Der Flughafen Memmingen hält im aktuellen Sommerflugplan 40 Ziele bereit. „Noch nie war ein Flugplan mit so vielen Fragezeichen versehen, aber auch mit so viel Dynamik“, erläutert Allgäu-Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid. Zwar hielten die beiden Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air aktuell rund 40 Flugverbindungen in ihren Sommerflugplänen bereit. Doch alle Beteiligten könnten zurzeit nur auf Sicht fahren. „Wir rechnen zwar mit einer langsamen Erholung in Richtung Sommerferien“, so Schmid, „doch das ist alles abhängig vom Impfgeschehen, den Inzidenzzahlen und den politischen Rahmenbedingungen bei uns und in den jeweiligen Zielgebieten.“ Erste Erholungstendenzen könnten sich schon zu Pfingsten zeigen.