Landwirtschaftsschule Imst: So schmeckt Europa

Imst – Die aktuelle Woche stellt schon etwas Spezielles für Europa dar: Hier finden sich Tage, die als die Wurzeln des heutigen Europas anzusehen sind. Denn am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Hitlerdeutschlands, am 5. Mai 1949 wurde der Europarat gegründet und der 9. Mai 1950 gilt als das Gründungsdatum der heutigen Europäischen Union. Kein Wunder also, dass die Landwirtschaftliche Landeslehranstalt (LLA) Imst den gestrigen Mittwoch für ihre Auftaktveranstaltung zur Bewerbung als EU-Botschafterschule auswählte. Als Generalthema wählte die LLA Imst „So schmeckt Europa“. Der koordinierende Fachlehrer Michael Pauli erläutert: „Es geht dabei nicht nur darum, was uns an Europa schmeckt – sondern wir beschäftigen uns auch damit, was uns aufstößt.“ Dazu lud die Schule von Direktor Thomas Moritz am Mittwoch die Tiroler ÖVP-Abgeordnete zum Europäischen Parlament (MEP), Barbara Thaler, nach Imst.