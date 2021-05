Mit mobiler Jugendarbeit startet eine neue Ära in St. Johann

St. Johann i. T. – Die Arbeit mit Jugendlichen in der Marktgemeinde St. Johann wird auf neue Beine gestellt. Die Gemeinderäte haben den gemeinnützigen Verein komm!unity mit Sitz in Wörgl mit der mobilen Jugendarbeit betraut. Der hat Einrichtungen an mehreren Standorten und leistet zusätzlich in Wörgl und Jenbach auch Integrationsarbeit. Jugendtreffs, also standortbezogene Jugendarbeit, wird laut Geschäftsführer Klaus Ritzer zudem in Wörgl, Kundl, Söll, Bad Häring, Radfeld, Ebbs, Kirchbichl und Schwoich geleistet. Insgesamt seien dafür 26 Mitarbeiter beschäftigt.