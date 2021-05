„Tiroler Fluchtmutation“: Klagen à la Ischgl wären denkbar, aber schwierig

Innsbruck, Wien – Am Freitag sollte klarer sein, wie viele Fälle der Fluchtmutante es in Tirol tatsächlich gegeben hat. Diese Einschätzung kommt von Ulrich Elling. Er ist Mikrobiologe am Institut für Molekulare Biotechnologie, IMBA, in Wien und hat die Verdachtsfälle, die HG Pharma aus Tirol gemeldet hatte, überprüft. Bei der letzten Kontrolle habe er „ordentliche Unschärfen“ festgestellt. HG Pharma hatte 340 Verdachtsfälle gemeldet, 140 konnte Elling bestätigen.