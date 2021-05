Riesen-Spargel oder Phallus: Skulptur sorgt für Wirbel in Torgau

Torgau – In Torgau im deutschen Bundesland Sachsen hat eine wahrlich standhafte Holzskulptur tagelang für Aufsehen gesorgt - nun muss sie abgebaut werden. Das zwei Meter hohe Werk aus Kiefernholz stellt nach Künstler-Angaben eine Spargelstange dar, manche wollten aber auch einen Phallus erkennen. Die Skulptur wurde in Absprache mit dem Künstler am Donnerstag abgebaut, wie Stadtsprecherin Eileen Jack auf Anfrage sagte.