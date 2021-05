Seelische Not mit Alkohol betäubt: Corona-Krise fördert Suchtverhalten

Schwaz – Jobverlust, Existenzängste, Einsamkeit. All das haben die Covid-Schutzmaßnahmen der Regierung für viele Menschen mit sich gebracht. Wie sich diese Belastungen auf die Psyche auswirken, merkt man auch bei der Suchthilfe Tirol an steigenden Beratungszahlen. Seit April ist der Terminkalender von Tina Steiner von der Suchthilfe in Schwaz voll. „Jetzt melden sich bei uns viel mehr Menschen als im Frühjahr“, erzählt sie. Die Lockdown-bedingte Distanz ist vorüber, jetzt kommen die Probleme ans Tageslicht. „Jene, die nur in Gesellschaft trinken, hatten weniger Probleme. Eher die, die mit der Isolation Probleme oder Existenzängste hatten, glaubten, die seelische Not mit Alkohol besser ertragen zu können“, schildert Steiner. Ein Drittel ihrer Klienten sei neu, leider seien auch etliche trockene Alkoholiker aufgrund der Covid-Krise rückfällig geworden. „Wir sind zwar während des Lockdowns auch mit Klienten im Bereich der Nachbetreuung in Kontakt geblieben, um die Rückfälligkeit gering zu halten. Aber das Telefonat ist eben kein hundertprozentiger Ersatz für ein persönliches Gespräch. Und auch Erstkontakte kamen durch die eingeschränkte Erreichbarkeit mitunter zu kurz“, bedauert Steiner. Übrigens hätten 13 Prozent der Klienten aufgrund der geschlossenen Gasthäuser weniger Alkohol konsumiert, 25 Prozent konsumierten deshalb mehr.