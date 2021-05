„Wir haben nichts gegen Neuwahlen“: FPÖ übt Kritik an Bürgermeister Willi

Vize-BM Markus Lassenberger (l.) und StR Rudi Federspiel übten heftige Kritik an den Grünen und BM Georg Willi.

Innsbruck – Das musste auch FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger lächelnd zugeben: Als Oppositionspartei in Innsbruck hatte man es in der ersten Hälfte der Legislaturperiode leicht, sehr leicht. Die Regierungskoalition legte der Oppositionsbank nicht nur mehrere Elfmeter auf – man nahm auch gleich noch den Goalie raus. Nun gibt es die Koalition nicht mehr. Und die Mannschaft rund um StR Rudi Federspiel schießt sich auf Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ein. ÖVP und Für Innsbruck werden verschont. Ein Schelm, der an eine künftige Zusammenarbeit denkt.