Opferschutzeinrichtungen nach Morden: „Hört uns zu, wir kennen die Gründe“

„Jede getötete Frau ist eine zu viel. Deshalb darf der Aufschrei nach der Serie von Frauenmorden in Österreich nicht wieder ohne Konsequenzen verklingen“, sagt Eva Pawlata, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol. Die Zeit der schönen Worte und Absichtserklärungen seitens der Politik müsse ein Ende haben, jetzt gelte es Taten zu setzen. Dazu gehöre es auch, dass Gewaltschutzeinrichtungen und Beratungsstellen in die Entscheidungsprozesse einbezogen und endlich gehört und ernst genommen werden. „Wir brauchen jetzt keine neuen Studien. Wir kennen die Gründe für Gewalt an Frauen“, betont Pawlata. Dabei gehe es meist um Machtgefälle und fehlende Gleichbehandlung. Vor allem wenn Kinder da sind, würden sich Frauen in Abhängigkeiten befinden. „Außerdem geht es um die finanzielle Ausstattung von Einrichtungen. Das Bitten und Betteln der Opferschutzeinrichtungen um Ressourcen sollte endlich der Vergangenheit angehören“, fordert Pawlata und warnt davor, dass das Aufbäumen der Gesellschaft und der Politik nur von kurzer Dauer sein könnte.