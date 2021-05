Aus für 95 km/h beim Wohnheim: 30er-Zone in Lienz verordnet

Lienz – Es grenze an ein Wunder, dass an diesem viel befahrenen Verkehrsweg noch keine größeren Unfälle geschehen seien, meinte die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Einem langjährigen Wunsch der Anrainer in der Beda Weber-Gasse ist der Gemeinderat in der Sitzung nachgekommen und hat eine 30-km/h-Beschränkung verordnet – wenn auch nicht auf der ganzen Länge der Straße, sondern vorerst nur im unmittelbaren Nahbereich des Wohn- und Pflegeheimes. Außerdem soll in Zukunft ein stationäres Radargerät die Einhaltung dieser Geschwindigkeitsbegrenzung überwachen. Die Bußgelder müsste die Bezirkshauptmannschaft einheben und in der Folge an die Stadt weiterleiten.