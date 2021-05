Theaterfestival Steudltenn lässt die Beziehungen spielen

Uderns – Sein neues Stück „Wurlitzergasse 22 Zwozl-Zwozl“ sei „unaufführbar“, sagt Felix Mitterer. Und daher „wie gemacht für Steudltenn“, den nur dort könne auch das Unmögliche in schnellster Zeit möglich werden. „Wurlitzergasse 22 Zwozl-Zwozl“ basiert auf Kindheitserinnerungen von Mitterers Frau Agnes Beier. Zu Papier gebracht hat es der Dramatiker Ende 2020. Am 1. Juni 2021 kommt es zum Start des heurigen Steudltenn-Festivals zur Uraufführung. Der künstlerische Leiter des Festivals, Hakon Hirzenberger, inszeniert; Susanne Altschul und Juliana Haider stehen auf der Bühne. Gespielt wird – so das Wetter mitspielt – im Freien. Die Tenn, die dem Festival in Uderns seinen Namen gab, bleibt wie im Vorjahr Ausweichspielstätte.