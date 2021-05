Vier Bewerber im Rennen: ÖSV diskutiert über Wahl des FIS-Präsidenten

Innsbruck – Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Mittwoch gibt es nun auch offizielle vier Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden FIS-Präsidenten Gian Franco Kasper. FIS-Vizepräsident Mats Arjes, der in Schweden geborene britische Geschäftsmann und Head-Chef Johan Eliasch, Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann und die Britin und langjährige Generalsekretärin Sarah Lewis stehen auf der Liste für die Wahl am 4. Juni. Im Österreichischen Skiverband, wo Mitte Juni der neue Präsident bestimmt wird, soll das Votum erst diskutiert werden. „Wir haben uns noch nicht abgesprochen“, bestätigte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der mit zwei Wahl-Durchgängen rechnet. Auch für dieses Szenario wolle man eine Lösung haben.