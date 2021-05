Was wir jetzt brauchen: Zusammenhalt und Zuversicht

Der soziale Wohnbau, die Familienhilfe, der Aufbau von mobilen, gemeindenahen Pflegediensten, der Start des Hospizes und von Arbeitslosenprojekten und vieles mehr hatten ihre Wiege in der Tiroler Caritas. Weder Weltkriege noch das Verbot und die Verfolgung unter dem Nationalsozialismus konnten sie aufhalten in ihrem Grundauftrag: Not sehen und handeln.