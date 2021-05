Behörden prüfen Fälle: Wildwuchs beim Testen sorgt für Ärger in Tirol

Rund 13 Millionen Euro hat das Land Tirol bisher für Antigen-Tests ausgegeben, dass jetzt sogar Apotheker in Wettlokalen Testangebote bereitstellen, brachte das Fass zum Überlaufen, wie der Leiter des Tiroler Kriseneinsatzstabes Elmar Rizzoli betont. Deshalb erging bereits vor 14 Tagen die Anweisung, dass eine genaue Überprüfung der Anbieter in Tirol erfolgen müsse.

Der Ötztaler Blogger Markus Wilhelm weist aktuell auf seiner Homepage auf einen besonders krassen Fall hin. Ein Versicherungs- und Immobilienmakler unter der Firma „Ärztezentrum Betriebs GmbH“ bietet an verschiedenen Standorten in Tirol, u.a. an der Autobahn, Schnelltests an, die Auswertung erfolgt teils bereits nach 72 Sekunden und nicht erst nach der vorgeschriebenen Zeit von 15 Minuten. Ein Zustand, der so nicht aufrechterhalten werden dürfe, sagt Rizzoli. In zwei Videos zeigt Markus Wilhelm, der die Staatsanwaltschaft zum Einschreiten auffordert, die Abwicklung der Schnelltests. Die würden sogar den Namen „Super-Schnelltest“ verdienen.