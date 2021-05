Wiener Bierwirt unter Mordverdacht: 42-Jähriger weiter schweigsam

Die Bluttat ereignete sich am vergangenen Donnerstag in Wien-Brigittenau.

Wien – Der Wiener Bierwirt, der wegen Mordverdachts in U-Haft sitzt, nachdem er am 29. Mai seine Ex-Partnerin vorsätzlich getötet haben soll, äußert sich weiterhin nicht zum Tatgeschehen. "Nach einem Gespräch in der U-Haft steht fest, dass er aufgrund seines schlechten Zustands weiter in Behandlung bleibt und somit weiterhin keine Erklärung abgeben wird", teilte Verteidiger Gregor Klammer am Freitag auf APA-Anfrage mit.