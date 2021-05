Parkraumbewirtschaftung am Sieglanger geregelt

Innsbruck – Einen langjährigen Wunsch der von Dauerparkern geplagten Anrainer kann die Stadt Innsbruck am Sieglanger erfüllen. Nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen mit der Asfinag in Sachen Grundstücksnutzung durch Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl wird am Sieglanger, am Klosteranger und Mentlberg ab kommendem Monat die Parkraumbewirtschaftung eingeführt. „Wir bringen damit die Dauerparkerinnen und Dauerparker weg und sorgen für eine faire Bewirtschaftung der Parkplätze“, sagt Bürgermeister Georg Willi.