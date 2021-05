IVB und Nordkettenbahn: Bike-Shuttle auf Nordkette wird ausgebaut

Innsbruck – Die Freude bei den Radfahrern in Innsbruck ist groß. Denn IVB und Nordkettenbahnen bauen ab 14. Mai die Radmitnahme aus. Künftig werden Fahrräder in der Hungerburgbahn wieder ganztägig transportiert. Zudem ist die Mitnahme in der Hungerburg- und Seegrubenbahn zu den Randzeiten bis 10 Uhr sowie ab 16:30 Uhr gratis. Seitens der lokalen Bike-Szene begrüßt man den „großen Schritt des Entgegenkommens“ sehr.