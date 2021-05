Trügerische Ruhe: ÖVP-Räson mit geballter Faust im Hosensack

Innsbruck – In der Tiroler Volkspartei verlaufen die Bruchlinien derzeit quer. Aber die Nebel lichten sich. Die von der scheidenden Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ausgelöste Personalrochade hatte ihre parteiinterne Ouvertüre bereits am vergangenen Wochenende. In der ÖVP machten nämlich erste Gerüchte die Runde, dass ein Wechsel in der ÖVP-Regierungsmannschaft bevorstehen könnte. Denn es wurde bekannt, dass die Wirtschaftsbundspitze wenige Tage zuvor bei Parteiobmann und Landeshauptmann Günther Platter (VP) auf Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser als Nachfolger für Zoller-Frischauf gedrängt hatte.