Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut: Rattenberger Tunnel gesperrt

Kramsach – Mit dem Auto einer Bekannten kam ein 25-jähriger Österreich am Freitagabend im Rattenberger Tunnel ordentlich ins Schlingern: ein gesundheitliches Problem dürfte dafür verantwortlich gewesen sein. Das zweite Problem: Die 34-jährige Besitzerin des Autos hatte keine Ahnung, dass der 25-Jährige damit unterwegs war.

Der Mann war zuvor in der Wohnung der Österreicherin gewesen und hatte dort den Schlüssel an sich genommen. Dann setzte er sich gegen 20.30 Uhr hinter das Steuer des Wagens und fuhr über die Tiroler Straße in Richtung Radfeld. Im Rattenberger Tunnel verlor er aber die Kontrolle über das Fahrzeug.