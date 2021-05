Positive Bilanz und nachhaltiger Neubau: Schwazer Spital setzt auf Holz

So soll das Schwazer Krankenhaus nach Abschluss der Bauarbeiten aussehen. Rechts ist der Neubau in Holzbauweise zu sehen.

Möglich sei das dieses Mal allerdings nur mit Förderungen für die Spitäler durch das Land Tirol geworden. „Zwar ist der Tourismus weggebrochen und wir hatten so gut wie keine Skifahrer im Haus, so konnten wir aber Operationstermine für Einheimische vorziehen, die sonst im Winter nicht möglich gewesen wären“, erklärt Hauser. Statt einer OP seien täglich drei in der Chirurgie möglich gewesen.