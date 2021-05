Lage in Ostukraine dramatisch verschärft: „3,4 Mio. Menschen brauchen Hilfe“

Kramatorsk, Wien – Die humanitäre Lage in der Ostukraine hat sich durch zunehmende Spannungen und die Covid-Krise „dramatisch zugespitzt“, berichtet Caritas-Präsident Michael Landau bei einem Besuch in Kramatorsk in der Pufferzone gegenüber der APA. Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie stehe die Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Oft fehle der Zugang zu medizinischen Leistungen, Spitäler seien vielerorts überlastet. „3,4 Millionen Menschen benötigen dringend humanitäre Hilfe“, so Landau.