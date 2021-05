„Monster! Monster?“ auf Netflix: Schuldig bei Verdacht

„Monster! Monster?“ ist der Debüt-Spielfilm des Werbe- & Musikvideo-Regisseurs Anthony Mandler, der u. a. mit Rihanna, Jay Z und Beyoncé gearbeitet hat. Er verfilmt damit das bekannte gleichnamige Jugendbuch von Walter Dean Myers. Das dominante Tagebuch-artige Voice-Over, das die Schnipsel der Geschichte teilweise als Drehbuch einordnet, übernimmt er. Der Protagonist will selbst Filmemacher werden und fotografiert und dreht fleißig die Menschen in seinem Viertel. In der Schule schaut er Kurosawas „Rashomon“, in dem es auch mehrere Wahrheiten eines Ereignisses gibt.