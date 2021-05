Wie soll die Zukunft Europas aussehen? Alle in der EU sind gefragt

Brüssel, Innsbruck – Alle in Europa sind gefragt und auch gefordert. Denn die Europäische Union muss sich weiterentwickeln, um ihren BürgerInnen eine gute Zukunft sichern zu können. Sei es in wirtschaftlicher, sozialer oder ökologischer Hinsicht. Sei es, um Demokratie und Menschlichkeit oder auch die Position der EU in der Welt zu stärken. Sei es, um die nächste Generation auf die Herausforderungen vorzubereiten und ihr die Kraft und den Mut zu geben, Neues zu wagen, wieder ein paar Schritte weiterzugehen.

Mit dem heutigen 9. Mai, dem Europatag, soll diese so genannte „Konferenz zur Zukunft Europas“ von der rein politischen Debatte zum europaweiten Bürgerdialog werden. Eine Bürgerplattform ist bereits online verfügbar. Bis 2022 sollen dann EU-Reformpläne ausgearbeitet werden. Edtstadler (ÖVP) ruft die ÖsterreicherInnen auf, sich an der EU-Zukunftskonferenz zu beteiligen. „Ich plädiere dafür, dass Europapolitik Innenpolitik wird“, sagt sie.

Auf der Online-Plattform https://futureu.europa.eu kann sich jede und jeder einbringen – in neun vorgegebenen Themenbereichen wie „Klimaschutz und Umwelt“, „Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“ oder „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ plus „Weitere Ideen“. Hier kann man seine Forderungen und Ideen einbringen.

Die Kirchen in Europa wollen bei der Zukunftskonferenz ein besonderes Gewicht auf Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung und Menschenrechte in der Migrationspolitik legen. Der gemeinsame Markt sei ein Kernelement, aber nicht das Herzstück des europäischen Projekts, erklärten die Kommission der katholischen Bischofskonferenzen der EU und die ökumenische Konferenz Europäischer Kirchen.

Bundesratspräsident Christian Buchmann (ÖVP) plant eine Jugendveranstaltung zur EU-Zukunftskonferenz am 25. Mai im Parlament in Wien. Sein Motto: „Die Regionen als Fundament Europas“.

AK-Präsidentin Renate Anderl betonte in einer Aussendung am Freitag, die Zukunftskonferenz möge zusammen mit dem Sozialgipfel der vergangenen zwei Tage das Startsignal sein, dass „Europa der erste Kontinent wird, in dem es gute und fair bezahlte Jobs für alle Menschen gibt und die Armut in die Geschichtsbücher“ verbannt wird. (sta)