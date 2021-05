Die WSG kann, der LASK muss

Zwei, die nach Gelbsperre bzw. Verletzungspause heute in Pasching gegen den LASK wieder für die WSG Tirol klären können – Innenverteidiger Raffael Behounek (M.) und Stammkeeper Ferdinand Oswald kehren in die Startelf zurück.

Innsbruck – Die WSG kann gewinnen, der LASK muss – die Linzer haben bislang nur ein einziges Match in den Top sechs für sich entscheiden können und blieben zuletzt inklusive verlorenem Cup-Finale fünfmal in Serie sieglos.

„Sie haben einen Mega-Druck“, weiß WSG-Cheftrainer Thommy Silberberger, dass der LASK in den verbleibenden vier Runden mit allen Mitteln den direkten Weg (Top drei) ins internationale Geschäft erzwingen will. Und die Wattener reisten nach sieben Punkten aus den ersten drei Saisonduellen nicht gerade als Lieblingsgegner an, sondern haben viel mehr Lust, den Finger ein weiteres Mal in die offenen Linzer Wunden zu legen.