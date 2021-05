Mama Putz ist für sie nur ein Nebenjob: Cécile Nordegg im Interview

Wien – Sie ist eine der Vielseitigsten des Landes. Wirkte als Schauspielerin in zwei „Kottans“ mit, in zwei Kinofilmen von Houchang Allahyari, in Serien wie „Schlosshotel Orth“ und „Der Salzbaron“. Als Mama Linda Putz für das Möbelhaus XXXLutz wurde Cècile Nordegg (54) im Werbefernsehen ungeheuer populär. Und als Sängerin reist die Wienerin um die Welt, bringt in diesen Tagen das von Mario Rossori produzierte Album „Triple“ (drei CDs in verschiedenen Genres) auf den Markt.