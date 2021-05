Datendiebstahl betrifft immer mehr Konsumenten

Wien – Bei der Arbeiterkammer häufen sich Anfragen zu dubiosen Rechnungen oder Inkassoschreiben für Smartphones, Handtaschen und Co die anlasslos ins Haus flattern. „Immer mehr KonsumentInnen sind Opfer eines Identitätsmissbrauchs", so AK-Konsumentenschützer Jakob Kalina am Sonntag in einer Aussendung. „Kriminelle nutzen ausgespähte persönliche Daten, um online auf Kosten ihrer Opfer einzukaufen oder Verträge abzuschließen." Ignorieren dürfe man Rechnungen oder Mahnungen nicht.