Opferstockdieb in Zams erwischt: Fünfstelliger Betrag im Auto gefunden

Landeck, Zams – Am Sonntagmittag konnte die Polizei im Bezirk Landeck einen Opferstockdieb stellen. Ein Mann wurde um kurz vor 13 Uhr dabei beobachtet, wie er in einer Kirche in Landeck Geld aus einem Opferstock fischte. Die Polizei startete umgehend die Suche nach dem Unbekannten und nahm in kurz darauf in der Nähe der Kirche von Zams fest.