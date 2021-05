Gas explodierte beim Grillen in Kufstein: 20-Jähriger erlitt Verbrennungen

Kufstein – Am Sonntagnachmittag ist es in Kufstein zu einer Explosion gekommen. Grund dafür war Gas, das sich beim Grillen entzündete. Ein 20-Jähriger grillte gegen 15.45 Uhr auf seiner Terrasse. Dabei ging ihm das Gas aus. Er holte eine neue Gasflasche und schloss diese an den Grill an. Durch die Hitze des Grills entzündete sich beim Umschließen der Gasflasche das noch in der Luft befindliche Gas. Es kam zu einer Explosion.