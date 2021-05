Fußball-Österreich ist fest in Bullen-Hand. Die erste Mannschaft wird heuer wieder das Double feiern, in der zweiten Liga ist Kooperations- und Ausbildungsklub FC Liefering erstmals auf dem Weg zum Meistertitel, zudem führen alle Akademiemannschaften (U18, U16 und U15) überlegen ihren Gruppen an.