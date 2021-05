Ein Sieg für die Moral und das Selbstvertrauen der Raiders

Es gab auch einige andere Überraschungen auf Seiten der Innsbrucker: Legionär Davion Washington war ausnahmsweise in der Offensive zu finden. Fünf Catches für 45 Yards und zwei Läufe für 35 konnten sich sehen lassen. Ihm bereitete das ein großes Vergnügen: „Es hat Spaß gemacht, in der Offensive auszuhelfen. Das habe ich zuletzt in der Highschool gespielt. Es geht halt aktuell darum, dem Team auf jede nur erdenkliche Weise zu helfen.“ Quarterback Sean Shelton trug das Seinige dazu bei – 24 von 29 Pässen und drei Touchdowns reichten gegen die Rangers.

So weit, so gut – nun heißt es kurz durchatmen, die Muskeln ausschütteln und fokussiert bleiben. Denn am kommenden Wochenende wartet der erste internationale Auftritt in der CEFL: Mit den Milano Seamen kommt ein an sich schlagbarer Gegner ans Tivoli (Samstag, 20 Uhr). Doch wie schon gegen die Rangers gilt: Man wird sich ein weiteres Mal ausschließlich auf sich selbst konzentrieren müssen.