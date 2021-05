Drei Wiener Alpinisten gerieten im Großglocknergebiet in Bergnot

Heiligenblut – Drei Wiener Alpinisten sind am Sonntag im Großglocknergebiet in Bergnot geraten und letztlich unverletzt geborgen worden. Laut Polizei starteten die drei Männer, zwei 23-Jährige und ein 24-Jähriger, von der Osttiroler Seite Richtung Gipfel. Wegen Schneeverwehungen und starkem Wind beschlossen sie, die Tour abzubrechen und in Richtung Glocknerhaus abzufahren bzw. abzusteigen. Als mehrere Lawinen im Gelände abgingen, setzten sie den Notruf ab.