32-Jähriger nach Kollision mit Lkw in Sillian verletzt

Sillian – Auf der Drautalstraße in Sillian kam es Montagfrüh zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Lenker (48) wollte gegen 7 Uhr an einem Firmenfahrzeug vorbeifahren, das sich am rechten Fahrbahnrand befand. In diesem Moment setzte der 32-jährige Lenker sein Fahrzeug ebenfalls wieder in Bewegung. Es kam zur seitlichen Kollision.