So sieht der Verordnungs-Entwurf für die Öffnungen am 19. Mai aus

Die Gastronomie steht schon in den Startlöchern.

Wien – Die Bundesregierung wird am Montagnachmittag die „Öffnungsverordnung“ für die geplanten Lockerungen ab dem 19. Mai präsentieren. Um 14 Uhr ist dazu eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt geplant. Zuvor hält die Regierung eine Videokonferenz mit den Landeshauptleuten ab. Als fix gilt, dass es zu Öffnungen in allen Bereichen in ganz Österreich kommt, etwa der Gastronomie, dem Tourismus und den Freizeitbetrieben – freilich begleitet von Sicherheitsmaßnahmen. Die wichtigsten Punkte im Überblick: