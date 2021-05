In Vorarlberg vermisster Mann wurde nach Monaten lebend aufgefunden

Nenzing – Ein seit Jänner in Nenzing (Bez. Bludenz) vermisster Mann ist am Montag lebend in einem Ferienhaus aufgefunden worden. Der 37-Jährige saß stark unterernährt und dehydriert in einem Sessel, informierte die Polizei. Er dürfte sich seit dem 17. Jänner im Ferienhaus im sogenannten „Nenzinger Himmel" aufgehalten haben, zu dem er sich offenbar Zutritt verschafft hatte. Der Mann wurde ins LKH Feldkirch gebracht.