Endlich Viertelfinale: Schwaz freut sich auf die „heiße Phase“

Zuerst heißt die Hürde aber Rekordmeister Bregenz, das man in der Best-of-three-Serie eliminieren will. Spiel zwei steigt am Freitag (17 Uhr/Bregenz), bei einem notwendigen dritten Duell am 17. Mai hätte Schwaz wieder Heimrecht. So weit soll es wenn nötig aber gar nicht kommen, hofft ein zuversichtlicher Trainer Frank Bergemann.