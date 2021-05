Corona-Lockerungen als großer Schritt: „Einfach normal zu leben ist Ziel“

Wien – Der Rückgang der neuen Infektionen mit dem Coronavirus macht es möglich: Ab der kommenden Woche fallen viele Beschränkungen des öffentlichen Lebens, welche die vergangenen Monate geprägt haben. Ab 17. Mai stellen alle Schulen wieder auf Normalbetrieb um. Am 19. Mai kommt es zur ersehnten großflächigen Öffnung in Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport. „Wir haben heute ausschließlich gute Nachrichten zu überbringen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Präsentation der Öffnungs-Verordnung. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen fallen. In Alten- und Pflegeheimen sind bis zu drei Besucher pro Tag erlaubt.