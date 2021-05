Anzeichen von Moderne vom Achensee zum Gardasee

Innsbruck – Seit nunmehr über einem Jahr ist der Brenner nur noch erschwert passierbar. Umso verwunderlicher, dass das Euregio-Museumsjahr 2021 dennoch auf „Transport-Transit-Mobilität“ setzt. Dass der Austausch über den Brenner ein integraler Teil der Tiroler (Kunst-)Geschichte ist, zeigt seit dem Wochenende ein erstes Highlight des Museumsjahres, die Schau „Im Netz der Moderne“, die mit ihren vier Ausstellungsstationen in Nord- und Südtirol jetzt schon die Europaregion lebt – ob Corona oder nicht.

Thematisch steht die Mobilität von Künstlern der Zwischenkriegszeit (damals eben ausschließlich Männer) im Vordergrund. Als zentrale Leitfiguren begegnet man Hans Josef Weber-Tyrol (1874–1957) und Artur Nikodem (1870–1940), die nicht nur dies- und jenseits des Brenners wirkten, sondern deren Schaffen eng mit der Kunst zwischen Achen- und Gardasee verbunden ist. Wie sie sich gegenseitig und andere beeinflussten – und nebenbei den klassisch-akademischen Stil zugunsten von Moderne und Abstraktion überwanden, das wollen die Kuratoren Günther Dankl und Elio Krivdić an vier Orten mit 180 Werken nachzeichnen.

Im Rabalderhaus lässt sich die stilistische Entwicklung etwa an drei Schwazer Ansichten von Weber-Tyrol ablesen: Von 1909 bis Mitte der Zwanziger wurde sein Pinselstrich zunehmend freier, naturalistische Motive wandelten sich zu üppigen Farbflächen – eine Entwicklung, die auch Kollegen wie Waldemar Güttner oder die Prachensky-Brüder Theodor und Wilhelm Nicolaus mittragen.

Ähnlich entwickelt sich auch die Malerei von Nikodem, wobei der Trienter in diesem Projekt vor allem für seine Fotografie erinnert werden dürfte: Erstmals werden seine quasi neusachlichen Kleinformate dem Piktorialismus von Heinrich Kühn gegenübergestellt – ein Zusammentreffen zweier Tiroler Fotografie-Größen, dem man aktuell nur im Rabalderhaus und im Nikodem-Archiv beiwohnen kann.

Das Lanserhaus in Eppan konzentriert sich ab dem Wochenende dann auf Weber-Tyrols und Nikodems Beziehungen zur heimischen Kunstszene (z. B. Meraner Künstlerbund). Ab Juli widmet sich letztlich das MAG in Riva dem Einfluss der beiden auf Trentiner Kunstschaffende. Bis dahin sollte hoffentlich jeder Kunstinteressierte in der Euregio auch wieder unbeschwert mobil sein können. (bunt)