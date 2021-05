Stadtgeschichte zum Anfassen: Museum Kitzbühel erfolgreich saniert

Vor allem der Zustand des Dachstuhls in dem neu dazugekommenen Gebäudetrakt war problematisch. Architekt Michael Egger spricht davon, dass dieser einsturzgefährdet gewesen sei. Aber auch sonst seien die Arbeiten in dem historischen Gebäude schwierig und herausfordernd gewesen. Die Zusammenarbeit, vor allem mit dem Bundesdenkmalamt, sei aber hervorragend gewesen, sagt Egger.

Im neuen Gebäudetrakt werden vor allem die Sonderausstellungen stattfinden. Im dritten Stock gibt es dann noch einen kleinen Veranstaltungsraum. Dieser ist auch zugänglich, wenn das Museum nicht geöffnet ist und kann auch für Vereine oder Hochzeiten genützt werden. In diesem Raum sieht man auch die beeindruckende Geschichte des Gebäudes, man blickt in den offenen Dachstuhl. „Alle neuen Teile wurden in hellem Holz oder in Stahl gehalten, der Bestand ist in dunklem Holz. Damit ist die Geschichte des Hauses erlebbar“, schildert Egger.